 Live updates: Brian Kelly out, Notre Dame football begins coaching search
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Live updates: Brian Kelly out, Notre Dame football begins coaching search

Tyler Horka • BlueAndGold
Staff Writer
@tbhorka

Don't pinch yourself. You're not dreaming.

In a stunner, Brian Kelly has left his post as Notre Dame's head coach after 12 years to take over for Ed Orgeron at LSU. The news broke Monday evening. So much has already happened since then.

Follow along below for BlueandGold.com's live updates of reports, articles and events that have unfolded in relation to Kelly's departure and Notre Dame's coaching search.

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Notre Dame football Brian Kelly
Former Notre Dame head coach Brian Kelly has left the Irish program for LSU. (Photo by Bill Panzica)

2:10 p.m. Tuesday: Four-star defensive back Devin Moore decommits from Notre Dame 

The Naples (Fla.) High School product appeared to be the first player from the class of 2022 to decommit from the Irish following the news of Kelly leaving.

Four-star DB Devin Moore backs off Notre Dame pledge

12:19 p.m. Tuesday: Cincinnati head coach Luke Fickell addresses Notre Dame head coaching vacancy 

Fickell attempted to downplay the idea of entertaining a potential offer from Notre Dame. Fickell has been widely mentioned as a top candidate for the position.

11:09 a.m Tuesday: Reports surface Kelly is trying to lure top Notre Dame assistants to LSU

The Athletic reported Kelly had conversations with Notre Dame offensive coordinator Tommy Rees and defensive coordinator Marcus Freeman about teaming up with him in Baton Rouge.

10 a.m. Tuesday: Notre Dame AD Jack Swarbrick addresses the media, officially announces the Irish's coaching search 

Quick-hitters: Jack Swarbrick discusses Notre Dame’s head-coaching vacancy

What Notre Dame AD Jack Swarbrick is looking for in Irish’s next head coach

Why Jack Swarbrick was 'not surprised' Brian Kelly left Notre Dame

9:02 a.m. Tuesday: Kelly is officially announced by LSU

Kelly signed a 10-year, $95 million deal with the Tigers according to the university's release.

7:36 a.m. Tuesday: Kelly's Twitter profile reflects coaching change 

Look at the profile picture, header photo, location and bio. Enough said.

6:48 a.m. Tuesday: Tyler Horka of Blue & Gold stakes out Kelly's goodbye to the team 

After a brief meeting with players who showed up at the facility around 7, Kelly drove off in a blue luxury SUV at 7:12.

Sights, sounds from Notre Dame: Brian Kelly bids farewell to Irish players

5:49 a.m. Tuesday: Blue & Gold makes Marcus Freeman's case for the head coaching vacancy 

Has Freeman been a head coach before? No. Could that change in the next week or so? Absolutely.

Why Marcus Freeman makes sense to replace Brian Kelly at Notre Dame

2:07 a.m. Tuesday: A Notre Dame assistant coach speaks out 

There wasn't much coming from the Notre Dame coaching staff in the immediate hours after the news originally broke, but special teams coordinator and associate head coach Brian Polian tweeted a heartfelt message early Tuesday morning.

12:21 a.m. Tuesday: Inside The Garage podcast releases special episode 

Notre Dame players Kyle Hamilton, Connor Ratigan, KJ Wallace and Cam Hart record a weekly podcast called Inside The Garage. They released an emergency episode late Monday night/early Tuesday morning to give their opinions on their coach leaving before a potential College Football Playoff game.

12:17 a.m. Tuesday: Report leaks that Notre Dame AD Jack Swarbrick sent message to Irish assistants 

Notre Dame damage control started fairly quickly from within the administration according to The Athletic's Matt Fortuna.

11:41 p.m. Monday: Blue & Gold releases a Notre Dame head coach hot board 

Here are the names of coaches the staff at BlueandGold.com believe should be considered to replace Kelly.

10:55 p.m. Monday: Blue & Gold TV live reaction show 

BlueandGold.com's Greg Ladky, Mike Singer and Tim Hyde went live for over an hour to provide context, analysis and commentary of Kelly's move from Notre Dame to LSU.

10:21 p.m. Monday: Kelly's text to team leaked on Twitter 

Pete Sampson of The Athletic released a lengthy message from Kelly addressed to Notre Dame players. He told them he was leaving but that he wanted to share the news formally in person Tuesday morning at 7.

8:28 p.m. Monday: Notre Dame player reaction surfaces 

As to be expected, the initial reaction from current Notre Dame players was one of shock and surprise from true freshmen to seniors and many in between.

Twitter reaction: Brian Kelly leaving Notre Dame for LSU

What they’re saying: Media and former Irish players react to Kelly’s move

7:51 p.m. Monday: Initial report of Brian Kelly leaving 

Yahoo Sports' Pete Thamel set the Notre Dame coaching carousel into motion with a tweet saying LSU could announce Kelly as its next head coach as soon as Tuesday.

Notre Dame head coach Brian Kelly leaving for LSU

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