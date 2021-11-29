Twitter reaction: Brian Kelly leaving Notre Dame for LSU
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There was smoke early Monday evening that LSU was targeting Notre Dame head coach Brian Kelly for the same position with the Tigers. And then at 7:51 p.m. ET, Yahoo Sports' Pete Thamel tweeted that LSU was expecting to hire Kelly as its next head coach, setting off the Twittersphere into a frenzy.
Below is just some of the reaction of the news.
MEDIA REACTION
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