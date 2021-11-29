 Twitter reaction: Brian Kelly leaving Notre Dame Fighting Irish for LSU Tigers
News More News
{{ timeAgo('2021-11-29 21:02:00 -0600') }} football Edit

Twitter reaction: Brian Kelly leaving Notre Dame for LSU

Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@MikeTSinger
Related
Related
{{ link.display_text }} |

There was smoke early Monday evening that LSU was targeting Notre Dame head coach Brian Kelly for the same position with the Tigers. And then at 7:51 p.m. ET, Yahoo Sports' Pete Thamel tweeted that LSU was expecting to hire Kelly as its next head coach, setting off the Twittersphere into a frenzy.

Below is just some of the reaction of the news.

Sign up for Blue & Gold's FREE alerts and newsletter

Notre Dame head coach Brian Kelly
Reports surfaced on Monday evening that Brian Kelly would be leaving for LSU. (AP Images)

MEDIA REACTION

PLAYER REACTION

RECRUIT REACTION

----

• Learn more about our print and digital publication, Blue & Gold Illustrated.

• Watch our videos and subscribe to our YouTube channel.

• Sign up for Blue & Gold's news alerts and daily newsletter.

Subscribe to our podcast on Apple Podcasts.

• Follow us on Twitter: @BGINews, @MikeTSinger, @PatrickEngel_, @tbhorka, @GregLadky, and @ToddBurlage.

• Like us on Facebook.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}