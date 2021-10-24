What they're saying about Notre Dame football's 31-16 win over USC

The No. 13 Notre Dame Fighting Irish
defeated the USC Trojans 31-16 Saturday night in Notre Dame Stadium.
Notre Dame (6-1) has topped USC (3-4, 2-3 Pac-12) in four straight meetings, and five in a row in South Bend.
Here is a collection of scenes from inside Notre Dame Stadium and reaction from the outside world:
Greg Ladky and Tim Hyde, BluandGold.com post game show after the USC game
Patrick Engel, BlueandGold.com - Five initial thoughts: No. 13 Notre Dame handles USC in 31-16 victory
1. Quarterback stability
For the first time since the opener at Florida State, Notre Dame ended a game without creating quarterback curiosity or a full-blown conundrum. The Irish have a two-man system, but this time, it feels like a more polished timeshare and sustainable method.
Graduate student
Jack Coan started and threw for 189 yards. He completed 20-of-28 passes with one touchdown and one interception. In many ways, it was a continuation of his final two drives in an Oct. 9 win at Virginia Tech. Notre Dame picked up its tempo and gave him quick reads.
READ ALL OF ENGEL'S FIVE INITIAL THOUGHTS HERE
Tyler Horka, BlueandGold.com - Report Card: How Notre Dame graded out in victory over USC
Notre Dame Coaching: A
Notre Dame’s passing offense was impressively efficient and fast, especially in the first half. That was a product of the Irish spending the bye week working on ways to adapt the offense to best suit Coan’s strengths. Head coach
Brian Kelly joked that he felt dumb he hadn’t sat down with offensive coordinator Tommy Rees to do that earlier in the season. That’s not to say they didn’t touch on that topic at all. Of course they did. But during the bye, they spent a whole week on devising routes, formations and plays that would allow Coan to get the ball out quickly and comfortable. He started the game 10 of 13 for 79 yards and a touchdown in the first quarter. He only took one sack. It was a clean game for Coan outside of the interception. Defensively, Notre Dame let USC get the ball to London quite a bit, but it didn’t matter in the end. Liken that to the Muhammad Ali “rope-a-dope.” Keep going to London, but that’s not going to win the ballgame. And it didn’t. This was a grade A coaching job for Notre Dame.
READ HORKA'S ENTIRE REPORT CARD HERE Ryan Kartje - Los Angeles Times - USC hampered by penalties and poor time-management in loss to Notre Dame
If Saturday was any indication, it could be a while before USC (3-4) is able to do the Freudian-level digging necessary to understand what’s gone awry. Again, there were ill-fated penalties and poor time management. Again, there were issues up front on offense and issues at all levels on defense. Again, drives stalled in the red zone.
READ RYAN KARTJE'S FULL ARTICLE HERE Aidan Thomas - The Observer - At long last, Jack Coan is being utilized correctly
Running a new high-tempo offense we have seen very little of under Tommy Rees, Coan put together a masterclass performance, and the refreshed Notre Dame offense is offering hope that the ceiling for this 2021 team may be higher than just about anyone thought after a shaky start.
READ THOMAS' FULL ARTICLE IN THE OBSERVER HERE Dylan Sinn - The Journal Gazette (Fort Wayne, IN) - Irish offense flashes potential in win over USC
No longer was Coan sitting in collapsing pocket after five-step drops, holding the ball and waiting for a receiver to come open. Instead, he was firing from almost exclusively clean pockets and hitting receivers on short and intermediate throws to keep the chains moving. It was the antithesis of what Coan did for most of his career at Wisconsin and it was certainly different than what the Irish had been doing for most of the season. What they had been doing wasn't working. This did.
READ DYLAN SINN'S FULL ARTICLE HERE Postgame Press Conferences:
Game Highlights:
Social Media Reaction:
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