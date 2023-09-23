The picks are in.
At the conclusion of ESPN's "College GameDay" on Notre Dame's campus Saturday morning, the cast offered its predictions for tonight's clash between No. 9 Notre Dame (4-0) and No. 6 Ohio State (3-0).
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