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Who picked Notre Dame football on ESPN's 'College GameDay'

The ESPN "College GameDay" crew poses on Notre Dame's campus Saturday morning.
The ESPN "College GameDay" crew poses on Notre Dame's campus Saturday morning. (Greg Swiercz/South Bend Tribune/USA Today Network)
Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

The picks are in.

At the conclusion of ESPN's "College GameDay" on Notre Dame's campus Saturday morning, the cast offered its predictions for tonight's clash between No. 9 Notre Dame (4-0) and No. 6 Ohio State (3-0).

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Here's who everyone picked.

Vince Vaughn: Notre Dame.

Lee Corso: Ohio State.

Kirk Herbstreit: Ohio State.

Pat McAfee: Notre Dame.

Desmond Howard: Notre Dame.

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