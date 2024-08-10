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Watch: Highlights from Notre Dame football's ninth 2024 preseason practice

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com
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Notre Dame football held its ninth preseason practice ahead of the 2024 season on Saturday, Aug. 10. Watch Notre Dame's running backs, linebackers, offensive linemen and defensive linemen in action.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Aneyas Williams (20)

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