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Watch: Highlights from Notre Dame football's 13th 2024 preseason practice
Tyler James
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InsideNDSports
Publisher
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com
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Notre Dame football held its 13th preseason practice ahead of the 2024 season on Thursday, Aug. 15. Watch Notre Dame's quarterbacks, wide receivers, running backs, offensive linemen, kickers and cornerbacks in action.
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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Anthonie Knapp (54)
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