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Time to submit your questions for Wednesday's Notre Dame Football Live Chat

Freshman wide receiver Braylon James catches a pass during a Notre Dame training camp practice.
Freshman wide receiver Braylon James catches a pass during a Notre Dame training camp practice. (Jeff Douglas, Inside ND Sports)
Eric Hansen • InsideNDSports
Publisher
@EHansenND

Notre Dame Football Live Chat with Eric Hansen is back this Wednesday at noon (EDT) at insidendsports.com.

You can submit questions for this week’s chat NOW or later — your choice. To do so or to join the chat live, click here or paste this link into your browser: https://live.jotcast.com/chat/notre-dame-football-live-chat-august-9-2023-16272.html

PLEASE remember to include your name and hometown along with your question. NO 17-part questions and NO manifestos. A full transcript will be available at insidendsports.com late Thursday afternoon.

Notre Dame Football Live Chat is in weekly mode throughout training camp and the regular season. The chat is sponsored by J&R Solutions.

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