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Ohio State-Notre Dame football game draws massive audience for NBC

Notre Dame-Ohio State had plenty of folks watching beyond the fans in Notre Dame Stadium on Saturday night.
Notre Dame-Ohio State had plenty of folks watching beyond the fans in Notre Dame Stadium on Saturday night. (Jeff Douglas, Inside ND Sports)
Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame's 17-14 loss to Ohio State on Saturday night became NBC Sports' second-most watched regular season college football game of all-time, Notre Dame's TV partner announced Monday.

The top-10 matchup averaged 10.5 million viewers across NBC, Peacock and NBC Sports Digital platforms. That number has only been surpassed on NBC by No. 2 Notre Dame's 31-24 victory over No. 1 Florida State on Nov. 13, 1993. That game averaged 22 million viewers.

Notre Dame-Ohio State reached 14.2 million viewers during the Buckeye's game-winning drive in the final minutes.

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