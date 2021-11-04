 Lucky Charms: Notre Dame Fighting Irish football recruiting tidbits
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Lucky Charms: Notre Dame football recruiting tidbits

Four-star safety commit Adon Shuler
The Fighting Irish scored a commitment from safety Adon Shuler over the summer. (Mike Singer)
Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@MikeTSinger
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BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has various Fighting Irish recruiting tidbits in tonight's Lucky Charms, including an update on Notre Dame commit Adon Shuler.

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