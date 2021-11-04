Lucky Charms: Notre Dame Fighting Irish football recruiting tidbits
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football
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Lucky Charms: Notre Dame football recruiting tidbits
Mike Singer
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BlueAndGold
Recruiting Insider
BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer has various Fighting Irish recruiting tidbits in tonight's Lucky Charms, including an update on Notre Dame commit Adon Shuler.
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