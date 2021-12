Live updates: Marcus Freeman expected to be named Notre Dame head coach

All that is left is for Notre Dame to make it official. Sources confirmed to BlueandGold.com Wednesday night that Marcus Freeman will soon be named Notre Dame’s head football coach. He will replace the winningest coach in program history, Brian Kelly, who left for LSU this week. Follow along below for a recap of Wednesday’s events and live updates of Thursday’s news related to Freeman and his coaching staff.

Freeman is expected to officially be elevated from Notre Dame defensive coordinator to head coach. (Associated Press)

9:12 a.m. Thursday: BlueandGold.com reports Tommy Rees and other Notre Dame assistants are on the recruiting trail

1:49 a.m. Thursday: Yahoo Sports’ Pete Thamel releases a column on what the expected hiring of Marcus Freeman means for Notre Dame

10:11 p.m. Wednesday: Yahoo Sports’ Pete Thamel says Notre Dame’s official announcement of head coach is not imminent

8:49 p.m. Wednesday: BlueandGold.com reports Marcus Freeman will be named Notre Dame’s next head coach