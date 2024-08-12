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Football Never Sleeps: What are fair expections for Riley Leonard?
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Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EDT for the latest edition of "Football Never Sleeps."
They'll discuss Notre Dame's quarterback development during preseason camp, who's standing out at linebacker, more camp observations and the latest recruiting news while answering questions from viewers.
"Football Never Sleeps" is a weekly live show. Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.
Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Riley Leonard
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