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Watch: Chris O'Leary on his energy, veteran presence in position group

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame defensive backs coach/safeties Chris O'Leary discusses his coaching style, experience at the safety position, competition with wide receivers, transfer portal additions of Antonio Carter II and Thomas Harper, early impressions of the Irish freshmen and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Chris O'Leary entering practice on July 26.

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