Advertisement
News More News
ago football Edit

Live Chat: Talk Notre Dame Football with Eric Hansen

Marcus Freeman's first Sun Bowl press conference in El Paso Texas came with an eager sidekick.
Marcus Freeman's first Sun Bowl press conference in El Paso Texas came with an eager sidekick. (Alberto Silva Fernandez, USA TODAY Sports Network)
Eric Hansen • InsideNDSports
Publisher
@EHansenND

Notre Dame Football Live Chat with Eric Hansen is live now.

To submit your questions(s), click here or copy and paste this URL into your browser: https://live.jotcast.com/chat/notre-dame-football-live-chat-dec-27-2023-17305.html

Please remember to include your name and hometown along with your question.

A full transcript will be available at insideNDsports.com late Wednesday afternoon. NDFB Live Chat, presented by J&R Solutions, remains in weekly mode until further notice.

SUBSCRIBE TO INSIDE ND SPORTS TO STAY IN THE KNOW ON NOTRE DAME ATHLETICS

Advertisement
Click here for more info!
Click here for more info!

CLICK HERE TO SUBSCRIBE TO INSIDE ND SPORTS ON YOUTUBE

---------------------------------------------------------------

• Talk with Notre Dame fans on The Insider Lounge.

• Subscribe to the Inside ND Sports podcast on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Podbean or Pocket Casts.

• Subscribe to the Inside ND Sports channel on YouTube.

• Follow us on Twitter: @insideNDsports, @EHansenND, @TJamesND and @cbowles01.

• Like us on Facebook: Inside ND Sports

• Follow us on Instagram: @insideNDsports

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement