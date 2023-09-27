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Live Chat: Talk Notre Dame Football with Eric Hansen

Notre Dame cornerback Cam Hart (5) rises above the crowd to get his hand on a pass during ND's 17-14 loss to Ohio State on Saturday night.
Notre Dame cornerback Cam Hart (5) rises above the crowd to get his hand on a pass during ND's 17-14 loss to Ohio State on Saturday night. (Jeff Douglas, Inside ND Sports)
Eric Hansen • InsideNDSports
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Notre Dame Football Live Chat with Eric Hansen is live now.

To submit your questions(s), click here or copy and paste this URL into your browser: https://live.jotcast.com/chat/notre-dame-football-live-chat-sept-27-2023-16558.html

Please remember to include your name and hometown along with your question.

A full transcript will be available at insideNDsports.com late Wednesday afternoon. NDFB Live Chat, presented by J&R Solutions, is in weekly mode for the duration of the regular season, Wednesdays at noon ET.

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