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Postgame Takeaways: How Sun Bowl blowout impacts Notre Dame's 2024 season

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James discuss the biggest takeaways from No. 16 Notre Dame's 40-8 win over No. 19 Oregon State in the Tony the Tiger Sun Bowl in El Paso, Texas.

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Thumbnail photo credit: Gaby Velasquez/El Paso Times/USA Today Network
Pictured (from left to right): Jayden Thomas, Rylie Mills, Tony the Tiger, Christian Gray, Tosh Baker and Tyson Ford

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