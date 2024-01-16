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Polynesian Bowl: Day two recap

Dave Berry and Matt Moreno
Rivals.com Video

Dave Berry and Matt Moreno look at the talented group of receivers at the Polynesian Bowl, including Logan Saldate, Mike Matthews, Bryant Wesco and Kwazi Gilmer.

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