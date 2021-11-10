 Notre Dame football bowl outlook and Virginia Cavaliers preview.
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PODCAST: Notre Dame bowl outlook, previewing Virginia and more

Patrick Engel, Tyler Horka, and Greg Ladky
BlueandGold.com
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Patrick Engel, Tyler Horka and Greg Ladky talk about Notre Dame’s bowl outlook, playoff chances and how the unknown injury status for Virginia quarterback Brennan Armstrong greatly impacts Notre Dame’s march to 11-1.

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