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Notre Dame updates football roster with June additions

Notre Dame freshman defensive end Brenan Vernon has been assigned jersey number 17 this summer.
Notre Dame freshman defensive end Brenan Vernon has been assigned jersey number 17 this summer. (Nick Lucero/Rivals.com)
Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame updated its 2023 football roster on UND.com this week to reflect the latest additions who have enrolled in summer courses. That includes the remaining freshmen in the 2023 class who signed in December, the preferred walk-on recruits from that class and the transfers who have joined the Irish.

Inside ND Sports has collected the new jersey numbers, which also includes a couple of changes since spring football, below. Numbers should not be considered finalized until preseason camp in August.

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Scholarship freshmen

#11 WR Kaleb Smith

#16 CB Micah Bell

#17 DE Brenan Vernon

#22 RB Jeremiyah Love

#51 DL Boubacar Traore

#55 OL Chris Terek

#56 OL Charles Jagusah

#64 OL Joe Otting

#75 OL Sullivan Absher

#87 TE Cooper Flanagan

#93 DE Armel Mukam

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Transfers

#4 S Antonio Carter II

#12 RB Devyn Ford

#32 K Spencer Shrader

#43 P Ben Krimm

#58 DE Grant Ristoff

#96 DE Cole Aubrey

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Preferred walk-on freshmen

#28 S Luke Talich

#42 TE Henry Garrity

#48 K Marcello Diomede

#57 LS Andrew Kros

#80 WR Jordan Faison

#94 DE Eric Lindstrom

Number changes

#3 RB Gi'Bran Payne (previously #13)

#13 TE Holden Staes (previously #85)

For more information on Notre Dame's roster, check out these items from Inside ND Sports:

2023 Scholarship Chart

2023 Depth Chart Projection

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