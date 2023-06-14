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Notre Dame updates football roster with June additions
Tyler James
•
InsideNDSports
Publisher
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com
Notre Dame updated its 2023 football roster on UND.com this week to reflect the latest additions who have enrolled in summer courses. That includes the remaining freshmen in the 2023 class who signed in December, the preferred walk-on recruits from that class and the transfers who have joined the Irish.
Inside ND Sports has collected the new jersey numbers, which also includes a couple of changes since spring football, below. Numbers should not be considered finalized until preseason camp in August.
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Scholarship freshmen
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Transfers
Preferred walk-on freshmen
Number changes
#3 RB Gi'Bran Payne (previously #13)
#13 TE Holden Staes (previously #85)
For more information on Notre Dame's roster, check out these items from Inside ND Sports:
2023 Scholarship Chart
2023 Depth Chart Projection
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