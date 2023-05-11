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Notre Dame DL Alexander Ehrensberger ends college football career

Notre Dame defensive lineman Alexander Ehrensberger has chosen to end his college football career.
Notre Dame defensive lineman Alexander Ehrensberger has chosen to end his college football career. (Jeff Douglas, Inside ND Sports)
Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Alexander Ehrensberger has chosen to end his college football career and return to his home country of Germany.

The 6-foot-7, 267-pound defensive lineman announced Thursday on Instagram he will embark on the next chapter of his life as a medical student upon graduation from Notre Dame.

The former three-star recruit joined the Irish for the spring semester of 2020 out of Theodor-Fliedner Gymnasium in Dusseldorf, Germany.

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In three seasons at Notre Dame, Ehrensberger totaled seven tackles, three tackles for loss and two sacks in 23 games. Last season, Ehrensberger played in 12 games with a primary role as a personal protector on the punt team. He only played on the Irish defensive line in three games.

Ehrensberger moved inside to defensive tackle in the spring. He was slated behind senior Rylie Mills and junior Gabe Rubio at the position on the Inside ND Sports post-spring depth chart. Rising sophomore Tyson Ford could also challenge for playing time in 2023.

The loss of Ehrensberger puts Notre Dame's scholarship number at 81, four below the NCAA maximum, heading into the 2023 season.

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Defensive Tackle Depth Chart
No. Player Height Weight Year

99

Rylie Mills

6-5

296

Sr./Sr.

97

Gabe Rubio

6-5

302

Jr./So.

95

Tyson Ford

6-4

292

So./Fr.

98

Devan Houstan

6-4

287

Fr./Fr.
Inside ND Sports projects the defensive tackle depth chart for the 2023 season.

Watch Ehrensberger's farewell video below.

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