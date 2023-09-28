News More News
ago football Edit

From the Film Room: Breaking down WR Cam Williams

Clint Cosgrove • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@Rivals_Clint

THIS SERIES: Williams Nwaneri | Chris Henry Jr. | Bryce Underwood | Jeremiah McClellan

*****

CLASS OF 2024 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2025 RANKINGS: Rivals250 | Team | Position | State

CLASS OF 2026 RANKINGS: Rivals100

TRANSFER PORTAL: Latest news | Transfer portal player ranking | Transfer portal team ranking | Transfer Tracker | Message board

*****

Rivals national recruiting analyst and former college coach Clint Cosgrove continues his weekly feature "From the Film Room" by breaking down Rivals100 Notre Dame wide receiver commit Cam Williams.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}