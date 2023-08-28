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Football Never Sleeps: What Notre Dame's Navy performance means for season

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EDT as they discuss head coach Marcus Freeman's Monday press conference, what mattered most from Notre Dame's 42-3 win over Navy, what to expect from the Tennessee State game and answer questions from viewers on the latest edition of "Football Never Sleeps."

Throughout the season, Hansen and James plan to be live every Monday at 7 p.m. ET.

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Thumbnail photo credit: AP Photo/Peter Morrison
Pictured: Marcus Freeman, in green, and behind from left to right: Blake Fisher, Rocco Spindler, Joe Alt and Zeke Correll


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