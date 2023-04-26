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Football Never Sleeps: Is Notre Dame prepared for life after Tyler Buchner?

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen and Tyler James discuss the biggest takeaways from Saturday's Blue-Gold Game, quarterback Tyler Buchner's decision to enter the transfer portal, how Notre Dame can recover if he leaves, other recent portal entries and recruiting momentum building for the Irish on the latest edition of "Football Never Sleeps."

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Tyler Buchner

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