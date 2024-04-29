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Video: Eric Hansen joins WSBT to recap Notre Dame's spring football

Inside ND Sports
Staff

Eric Hansen of Inside ND Sports joins Pete Byrne of WSBT discuss Notre Dame's quarterback competition with Riley Leonard and Steve Angeli, the development at wide receiver, young players stepping up at linebacker and what head coach Marcus Freeman's summer check list should look like.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Steve Angeli (in red)

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