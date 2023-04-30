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Cincinnati Rivals Camp: Clips of 2024 CB target Aaron Scott

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Watch four-star cornerback Aaron Scott, a 2024 recruit, compete at the Cincinnati Rivals Camp last Sunday. Scott was awarded a gold football as a standout at the camp. Scott has been focusing on offers from Ohio State, Notre Dame, Michigan, Penn State, Pittsburgh, Oregon, USC, Florida State, Kentucky, Louisville, Tennessee and Oklahoma.

Hear what Scott had to say about Notre Dame on The Insider Lounge.

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