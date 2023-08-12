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ACL injuries sideline Kevin Bauman, Aiden Gobaira for Notre Dame football

Notre Dame defensive end Aiden Gobaira tore his ACL in Tuesday's practice.
Notre Dame defensive end Aiden Gobaira tore his ACL in Tuesday's practice. (Jeff Douglas, Inside ND Sports)
Tyler James • InsideNDSports
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@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Notre Dame football will be without two players for the remainder of the season: senior tight end Kevin Bauman and sophomore defensive end Aiden Gobaira.

Head coach Marcus Freeman shared the news Saturday during his post-practice press conference.

Bauman partially tore his ACL early in preseason camp. Gobaria tore his ACL during Tuesday's practice at South Bend's School Field.

This story will be updated.

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