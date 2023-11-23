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WSBT Video: What we learned in Notre Dame's win over Wake Forest

Inside ND Sports
Staff

Tyler James of Inside ND Sports and Pete Byrne of WSBT discuss No. 18 Notre Dame's success with play action against Wake Forest, the interior offensive line play of Billy Schrauth and Ashton Craig and what should be expected against Stanford.

Inside ND Sports is partnering with WSBT to provide even more coverage of the Notre Dame football season. A segment with James and Byrne will air every Monday on WSBT22 News at 5.

Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Ashton Craig

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