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WSBT Video: Two-minute offense becomes weapon for Notre Dame football

Inside ND Sports
Staff

Tyler James of Inside ND Sports and Pete Byrne of WSBT discuss the success of Notre Dame's two-minute offense in the first three games of the season and weather the No. 9 Irish (3-0) should consider using an up-tempo pace more frequently with quarterback Sam Hartman.

Inside ND Sports is partnering with WSBT to provide even more coverage of the Notre Dame football season. A segment with James and Byrne will air every Monday on WSBT22 News at 5.

Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Sam Hartman

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