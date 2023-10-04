News More News
ago football Edit

WSBT Video: Notre Dame football needs to get offense back on track

Inside ND Sports
Staff

Tyler James of Inside ND Sports and Pete Byrne of WSBT discuss No. 10 Notre Dame's offensive struggles against Duke and how the Irish can get things rolling in the running game against No. 25 Louisville on Saturday.

Inside ND Sports is partnering with WSBT to provide even more coverage of the Notre Dame football season. A segment with James and Byrne will air every Monday on WSBT22 News at 5.

Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Audric Estimé

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}