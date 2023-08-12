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Watch: Deion Colzie plans to utilize size and experience in 2023

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Notre Dame junior wide receiver Deion Colzie discusses how wide receiver coach Chansi Stuckey is challenging him during fall camp, his confidence after making a few big plays last season, adjustment with quarterback Sam Hartman, his personal strengths and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Deion Colzie during spring practice in April.

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