 Notre Dame visitors: What the recruits are saying
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Visiting Notre Dame recruits: What they are saying

Greg Ladky • BlueAndGold
Managing Editor

The Fighting Irish hosted six of its commitments and many others for Senior Day at Notre Dame Stadium.

Below is collection of tweets from several Irish recruits, including new commit Bryce McFerson.

BlueandGold.com recruiting analyst Mike Singer shared several photos taken by photographer Chad Weaver.

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