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Video: ND 2025 SG target Jalen Haralson at Charlie Hughes Shootout

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Watch Notre Dame 2025 five-star shooting guard target Jalen Haralson compete for Fishers (Ind.) High in the Charlie Hughes Shootout on June 24, 2023.

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Thumbnail photo credit: Gabe DeArmond

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