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Video: ND 2025 PF target Trent Sisley at Charlie Hughes Shootout

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Watch Notre Dame 2025 four-star power forward target Trent Sisley compete for Santa Claus (Ind.) Heritage Hills in the Charlie Hughes Shootout on June 24-25, 2023.

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Thumbnail photo credit: Charleston Bowles

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