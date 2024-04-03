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Video: Jaden Mickey talks embracing competition, intense mindset

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01


Notre Dame football junior cornerback Jaden Mickey on mindset this spring, how competition in the position room fuels him, working with Marty Biagi, setting the standard for younger teammates and more.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Jaden Mickey entering spring practice on March 7.


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