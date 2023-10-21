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Video: Game highlights of Notre Dame 2024 wide receiver commit Cam Williams

Charleston Bowles • InsideNDSports
Recruiting Writer
@cbowles01

Watch highlight clips of Notre Dame 2024 wide receiver commit Cam Williams during Glen Ellyn (Ill.) Glenbard South's 47-14 win at Elgin on Friday. Irish wide receivers coach Chasni Stuckey was in attendance.


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Thumbnail photo credit: Charleston Bowles, Inside ND Sports

Pictured: Wide receivers coach Chansi Stuckey watching Williams on Oct. 20.

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