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Video: Catching up with Notre Dame S commit Ethan Long

Adam Friedman
National Recruiting Analyst

Four-star safety Ethan Long, who committed to Notre Dame's 2025 class, discusses life as an Irish commit, who he's trying to recruit to join the class, goals for ND's class and how he fits in ND's defense.

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