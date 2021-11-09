 The Gold Standard: Three new FutureCast predictions in for Notre Dame Fighting Irish football recruiting
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The Gold Standard: Three new FutureCast predictions in for Notre Dame

Mike Singer • BlueAndGold
Recruiting Insider
@MikeTSinger
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In this week’s Gold Standard, BlueandGold.com recruiting insider Mike Singer shares the details on his three new FutureCast picks and tidbits from Notre Dame’s recruiting weekend.

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Notre Dame Fighting Irish football head coach Brian Kelly and defensive coordinator Marcus Freeman
Recruiting is rolling on the defensive side of the ball under coordinator Marcus Freeman. (Chad Weaver)

Three new FutureCast predictions in for Notre Dame

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