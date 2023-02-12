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Video: Preston Zinter's ready to learn Notre Dame's linebacker roles

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Freshman linebacker Preston Zinter speaks to reporters about which linebacker positions he’s learning, the advice he received from his older brother, Michigan offensive lineman Zak Zinter, his impression of his fellow freshman linebackers, adjusting to the workouts at Notre Dame and more.

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