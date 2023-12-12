Advertisement
News More News
ago football Edit

Notre Dame Football Transfer Tracker for 2023-24 offseason

Notre Dame football will lose and add players via the transfer portal following the 2023 season.
Notre Dame football will lose and add players via the transfer portal following the 2023 season. (Jeff Douglas, Inside ND Sports)
Inside ND Sports
Staff

Inside ND Sports will track the incoming and outgoing transfers for Notre Dame football below with its annual Notre Dame Football Transfer Tracker.

For more details on these former and future Notre Dame football players, check out our Portal Roundup.

Rivals also also has a National Transfer Tracker with rankings of players who have entered the portal.

SUBSCRIBE TO INSIDE ND SPORTS TO STAY IN THE KNOW ON NOTRE DAME ATHLETICS

Advertisement
2023-24 Notre Dame football transfer portal entrants
Player Position HS Class New School

Nana Osafo-Mensah

DE

2019

TCU

Chris Tyree

WR

2020

Virginia

Zeke Correll

C

2019

NC State

Aidan Keanaaina

NT

2020

TBD

Tobias Merriweather

WR

2022

TBD

Braylon James

WR

2023

TCU

Ramon Henderson

S

2020

TBD

Holden Staes

TE

2022

TBD

Rico Flores Jr.

WR

2023

TBD

Ryan Barnes

CB

2021

TBD

Joey Tanona

OL

2022

Purdue

Antonio Carter II

S

2019

TBD

Skip Velotta*

RB

2019

TBD

Michael Carmody

OL

2020

TBD
Tracking the Notre Dame football players who have entered the NCAA transfer portal since the end of the 2023 regular season. * Denotes walk-on player.

JOIN THE CONVERSATION ON THE INSIDER LOUNGE MESSAGE BOARD

2023-24 Notre Dame football transfer portal commitments
Player Position HS Class Former School

Jordan Clark

CB

2019

Arizona State

Kris Mitchell

WR

2019

Florida International

Beaux Collins

WR

2021

Clemson

Riley Leonard

QB

2021

Duke

CLICK HERE TO SUBSCRIBE TO INSIDE ND SPORTS ON YOUTUBE

---------------------------------------------------------------

• Talk with Notre Dame fans on The Insider Lounge.

• Subscribe to the Inside ND Sports podcast on Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, SoundCloud, Podbean or Pocket Casts.

• Subscribe to the Inside ND Sports channel on YouTube.

• Follow us on Twitter: @insideNDsports, @EHansenND, @TJamesND and @cbowles01.

• Like us on Facebook: Inside ND Sports

• Follow us on Instagram: @insideNDsports

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement