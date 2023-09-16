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Notebook: Patient Tobias Merriweather hitting stride for surging ND offense
Charleston Bowles
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Recruiting Writer
SOUTH BEND, Ind. — 56. 45. 42. 41.Those numbers represent the final points for No. 9 Notre Dame football (4-0) in each of its first four games of the season.The Irish have scored 184 total points —...
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