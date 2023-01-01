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Monday Night Live: What mattered in Notre Dame's Gator Bowl victory

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James at 7 p.m. EST for Monday Night Live on YouTube. They'll discuss Notre Dame's 45-38 Gator Bowl victory over South Carolina, what happened in the game that should matter for the Irish next season and look ahead at what's next in Notre Dame's offseason.

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Thumbnail photo credit: AP Photo/Gary McCullough

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