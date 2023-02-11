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Matt Balis reminds CB Christian Gray why he chose Notre Dame

Tyler James • InsideNDSports
Publisher
@TJamesND
Covering Notre Dame football, recruiting and other Irish sports. Email: tjames@insidendsports.com

Freshman cornerback Christian Gray speaks to reporters about why he enrolled early at Notre Dame, how he's being reminded of why he picked the Irish, transitioning to college life, missing his mother and how he improved his hands.

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