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Football Never Sleeps: What should Notre Dame prioritize during off week?

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EDT for the latest addition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss Notre Dame's big win over USC, how the Irish should spend their off week, what ND needs to improve for the rest of the season and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps" is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Audric Estimé (right) and Joe Alt

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