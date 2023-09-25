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Football Never Sleeps: What Notre Dame must do to rebound from OSU loss

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EDT for the latest edition of "Football Never Sleeps." They'll discuss head coach Marcus Freeman's Monday press conference, the aftermath of Notre Dame's 17-14 loss to Ohio State, look ahead at Saturday's game at Duke and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps" is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Gi'Bran Payne (3)

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