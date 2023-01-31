News More News
{{ timeAgo('2023-01-31 13:00:00 -0600') }} football Edit

Football Never Sleeps: Ranking Notre Dame's top 12 players entering spring

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James on Tuesday at 7 p.m. EST for the next live edition of "Football Never Sleeps" on YouTube.

Hansen and James will debate their lists of the top 12 players on Notre Dame's roster going into spring football in March. They'll also discuss the latest developments in Notre Dame recruiting and answer questions from viewers.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports

Pictured: Notre Dame CB Benjamin Morrison


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}