Advertisement
News More News
ago football Edit

Football Never Sleeps: Notre Dame's new additions set for spring semester

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EST for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss Notre Dame's early enrollees and mid-year transfers moving into campus this past weekend, expectations for the group and the national coaching carousel while answering questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show, is sponsored by Legacy Heating & Air.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Cam Williams (left) and Micah Gilbert (right)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement