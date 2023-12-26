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Football Never Sleeps: Mike Denbrock chooses to return to Notre Dame

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EST for the latest edition of "Football Never Sleeps."

They'll discuss Notre Dame's impending hire of LSU's Mike Denbrock as offensive coordinator and the No. 16 Irish preparing for Friday's Sun Bowl matchup with No. 19 Oregon State and answer questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show, is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: AP Photo/Gerald Herbert
Pictured: Mike Denbrock, left center, coaches former LSU wide receiver Kayshon Boutte (7)

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