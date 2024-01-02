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Football Never Sleeps: Looking past Notre Dame's glowing Sun Bowl

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EST for the latest edition of "Football Never Sleeps." They'll discuss Notre Dame's demonstrative Sun Bowl victory, the return of safety Xavier Watts and what's next for the Irish while answering questions from viewers.

"Football Never Sleeps," a weekly live show, is sponsored by Legacy Heating & Air.

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Thumbnail photo credit: AP Photo/Andres Leighton
Pictured: Michael Vinson, left, and DJ Brown dump Frosted Flakes on Marcus Freeman

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