News More News
ago football Edit

Football Never Sleeps: Game week has arrived for Notre Dame football

Inside ND Sports
Staff

Join Eric Hansen and Tyler James live on YouTube at 7 p.m. EDT for the latest edition of "Football Never Sleeps." Throughout the season, Hansen and James plan to be live every Monday at 7.

Tonight they'll discuss head coach Marcus Freeman's Monday press conference, the top storylines heading into Notre Dame's season opener against Navy in Ireland and answer questions from viewers.

Click here to subscribe to Inside ND Sports on YouTube.

Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Marcus Freeman



trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}