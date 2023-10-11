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WSBT Video: Notre Dame football needs to revive its running game

Inside ND Sports
Staff

Tyler James of Inside ND Sports and Pete Byrne of WSBT discuss No. 21 Notre Dame's running game struggles in recent weeks and how the Irish can get things back on track with No. 10 USC coming to town Saturday.

Inside ND Sports is partnering with WSBT to provide even more coverage of the Notre Dame football season. A segment with James and Byrne will air every Monday on WSBT22 News at 5.

Thumbnail photo credit: Jeff Douglas, Inside ND Sports
Pictured: Audric Estimé


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