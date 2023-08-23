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WSBT Video: Looking ahead to QB Sam Hartman's Notre Dame football debut

Inside ND Sports
Staff

Tyler James chats with WSBT-TV Sports Director Pete Byrne about what to expect from Wake Forest graduate transfer Sam Hartman, who was named a Notre Dame captain for the 2023 season, in the season opener against Navy as Notre Dame's starting quarterback,

Inside ND Sports is partnering with WSBT to provide even more coverage of the Notre Dame football season.

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